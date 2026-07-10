Külföld :: 2026. július 10. 09:57 ::

Kína először nyerte vissza sikeresen egy hordozórakéta első fokozatát

Kína első alkalommal nyerte vissza sikeresen egy hordozórakéta első fokozatát, miután a Hosszú Menetelés-10B rakéta leváló gyorsítórakétája függőleges ereszkedést követően egy tengeri platformra kifeszített hálóban ért földet - jelentette pénteken a CCTV kínai állami televízió.

A hordozórakétát pénteken indították a dél-kínai Hajnan tartományban működő Vencsang kereskedelmi űrközpontból. A rakéta a hasznos terhet pályára állította, majd az első fokozat leválását követően a gyorsítórakéta mintegy hat perccel az indítás után irányított ereszkedéssel tért vissza, és egy tengeri platformra telepített hálós befogórendszer segítségével sikeresen visszanyerték.

A kínai állami média szerint ez volt az első alkalom, hogy Kína egy Föld körüli pályára juttatásra alkalmas hordozórakéta első fokozatát ellenőrzött módon visszaszerezte, ami jelentős előrelépést jelent az újrafelhasználható hordozórakéták fejlesztésében.

A Hosszú Menetelés-10B legalább 16 tonna hasznos terhet képes alacsony Föld körüli pályára állítani. A rendszer működése eltér a SpaceX Falcon 9 rakétájáétól; míg az amerikai hordozórakéta saját leszállótalpain hajt végre függőleges leszállást szárazföldi vagy tengeri platformon, a kínai megoldás egy tengeri platform fölé kifeszített háló segítségével fogja be a visszatérő első fokozatot.

Kína csaknem egy évtizede dolgozik újrafelhasználható rakétatechnológiák fejlesztésén. A cél az indítási költségek csökkentése, különösen az ország gyorsan bővülő kereskedelmi műholdprogramjai és műhold-konstellációi számára.

A Hosszú Menetelés-10 rakétacsaládot a 2030 előttre tervezett kínai emberes holdprogram kiszolgálására fejlesztik. A CCTV beszámolója szerint a mostani kísérlet eredményei a holdprogramhoz szükséges technológiák fejlesztését is szolgálják, és a tervek szerint még az idén ismét felhasználják a most visszanyert első fokozatot egy újabb indításhoz.

(MTI)