Háború :: 2026. július 16. 14:23 ::

Találkozók és intrikák - az ukrán védelmi miniszter a fegyveres erők főparancsnokát bírálta

Bírálta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter - aki a jelek szerint hamarosan távozik posztjáról - kijelentve, hogy tárcája minden olyan javaslata és kezdeményezése, amely a fronton harcoló csapatok működésének javítását célozta, Olekszandr Szirszkij ellenállásába ütközött.

A miniszter csütörtöki, kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Volodimir Zelenszkij nem egyezett bele Szirszkij leváltásába a főparancsnoki posztról.

"Amikor az elnök azt mondta, hogy nem tervezi leváltani Szirszkijt, teljes mértékben egyetértettem ezzel a döntéssel, és azt mondtam, hogy akkor meg fogok tanulni együttdolgozni vele. Hiszen a mi megbízónk az egész ukrán nép. Azzal szembesültünk viszont, hogy minden kezdeményezésünket, amelyet javasoltunk, elkezdték blokkolni. Szirszkij pedig nem hajlandó személyesen, nyíltan beszélni a problémákról. Viszont hajlandó másokkal személyes találkozókra járni, intrikákat szőni, azt feltételezni, hogy valaki médiakampányt rendelt meg ellene, ahelyett hogy belátná: a probléma a meghozott intézkedésekben rejlik" - mondta Fedorov.

(MTI nyomán)