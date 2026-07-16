Anyaország :: 2026. július 16. 14:50 ::

A Mol nem látja indokoltnak további kőolaj-tartalékok felhalmozását

A Mol nem látja indokoltnak extra kőolaj-tartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerint elegendőek a hazai stratégai készletek is - tájékoztatta a Mol az MTI-t csütörtökön.

A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült - közölték.

Hozzátették: a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie. A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat, és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve, a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat - írták.

Hangsúlyozták, hogy az MSZKSZ közlése nyomán elegendőek a hazai stratégai készletek is. Mind a kőolaj, mind a termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az EU által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot az MSZKSZ termékcserékkel a következő hetekben feltölti. "Ez a stratégiai készlet egyúttal lehetőséget és biztonságot ad arra is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásokra lenne szükség. Ezért a Mol nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását" - fogalmazott a Mol.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter múlt pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest. A kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása - írta akkor a miniszter.

A Fidesz szerdán arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Azt írták, hogy ágazati nyilatkozatok szerint nem került sor az ország kőolajtartalékának visszatöltésére, így 24 napra elegendő dízel és mindössze 14 napra elegendő benzin áll Magyarország rendelkezésére, ami jelenlegi bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben rendkívül sebezhetővé teszi a magyar gazdaságot és kiszolgáltatottá a magyar embereket.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerdán a sajtóban azt nyilatkozta, hogy áruhiány van benzinből és gázolajból, a Magyar Szénhidrogén Készletezők Szövetségének adataira hivatkozva szerinte az látható, hogy Magyarországon problémák vannak az üzemanyagok terén.