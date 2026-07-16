Külföld :: 2026. július 16. 13:57 ::

Több szíriait kíván meggyőzni az önkéntes hazatérésről a német és az osztrák belügyminiszter

Több szíriai menedékkérőt kíván rábírni az önkéntes hazatérésre a német és az osztrák kormány - közölte Alexander Dobrindt német belügyminiszter osztrák hivatali partnerével, Gerhard Karnerrel Berlinben tartott megbeszélését követően.

Dobrindt úgy fogalmazott, hogy az önkéntes visszatérést aktívabban kellene népszerűsíteni a kitoloncolások és a jól beilleszkedett szíriaiak maradási lehetősége mellett.

Karner felidézte, hogy Ausztria korlátozott idejű, júliustól szeptemberig tartó ösztönzőprogramot indított a szíriai menedékkérők hazatérésének elősegítésére. Az osztrák belügyminiszter egyben európai szintű "mozgató erőként" méltatta német kollégáját az illegális bevándorlás mérséklésének szempontjából.

A két politikus az Európai Unió területén kívül létrehozandó kitoloncolási központok ügyét is megvitatta, bár részleteket nem szolgáltattak.

Németország a szíriai polgárháború miatti veszélyes helyzetre hivatkozva 2012 óta felfüggesztette a Szíriába irányuló kitoloncolásokat. Tavaly december 23-án azonban Észak-Rajna-Vesztfáliából Damaszkuszba szállítottak egy elítélt bűnözőt, és ezzel újraindultak az ilyen jellegű kitoloncolások. Azóta négy alkalommal deportáltak szíriai állampolgárságú elítélt bűnözőket hazájukba.

Ausztria tavaly július 3-án, 15 év után először deportált egy szíriai állampolgárt a hazájába.

A 2013 és 2017 között Németországba érkezett szír menekültek közül számosan honosításért folyamodtak, amelynek előfeltétele a német nyelvtudás mellett egy jövedelemszerző foglalkozás megléte. A német kormány adatai szerint 2025-ben 65 574 szíriai szerzett német állampolgárságot.

(MTI nyomán)