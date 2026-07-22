Öthetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a nemzetközi piacokon szerda reggel azokra a félelmekre, hogy tovább mélyül a közel-keleti válság.
Londonban az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92,36 dolláron állt fél nyolc körül, ami 1,35 dollár (1,48 százalék) emelkedés a keddi zárószinthez képest.
Az Egyesült Államok 11. egymást követő éjszaka támadta Irán, részben az Ománi-öböl partján fekvő kikötővárosokat.
Korábban a jemeni húszik bejelentették, hogy tengeri blokád alá helyezik Szaúd-Arábiát, válaszul a jemeni kikötők blokádjára és a Szanaa Nemzetközi Repülőtér elleni támadásra. Kedden ezt azzal toldották meg, hogy Szaúd-Arábia tengeri blokádja nemcsak a királysággal kapcsolatban álló hajókra vonatkozik, hanem a szaúdi kikötőkbe tartó és onnan induló összes tengeri járműre.
(MTI)