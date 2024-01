Az elmúlt néhány napban történt egy-két meglehetősen érdekes eset a Fidesz háza táján. Ezek persze korábban is megtörténtek, de most valahogy úgy alakult, hogy ömlesztve, több fideszes szájából hangzott el olyan "hitvallás", ami semennyire sem egyeztethető össze a Fidesz korábbi, központi kommunikációjával.

Kezdődött ott, hogy Trombitás Kristóf gondolt egyet, és egy cikkben fejtette ki gondolatait arról, szerinte nincs is gond azzal, hogy homoszexuális párok fogadhatnak örökbe gyerekeket. Meg hát amúgy is ez a mai magyar gyakorlat, és ez is teljesen rendben van. Egyébként a valóság tényleg ez, hiszen nemrégen derült ki , hogy egyre több az ún. "szivárványcsalád" Magyarországon. Ezt igyekezett megtámogatni a fideszes újságíró.