Cionista zsidókkal "védik" a nyugati civilizációt a CPAC-en

Mint tudjuk, a fideszes Alapjogokért Központ május 29-30-án sorozatban negyedik alkalommal is megrendezi a CPAC Hungaryt, a világ legnagyobb „jobboldali” seregszemléjét, főszónoknak ismét Orbán Viktort kérték fel. Aki nézte az élő közvetítést, annak rögtön feltűnhetett, hogy már az első sorban is helyet foglaltak olyanok, akik a fejükön kipát viseltek. Miért problémás ez?

Mert az, ahová a nyugati civilizáció jutott, az évszázadok, évtizedek óta tartó szabadkőműves-liberális aknamunka eredménye, amelyet sokat súlyosbított a '68-as kultúrmarxista ideológiai előretörés, és ezekben a körökben számarányukhoz képest – csakúgy, mint a bolsevizmusban keleten – erősen felülreprezentáltak voltak a zsidók. Nem mellesleg Izrael érdekei egészen mások, mint az európai civilizációé. Ha valaki azt gondolja, hogy közös értékek vannak, az nagy tévedésben van, mondhatni, hasznos idiótája a zsidóknak. Hogy Orbán Viktor melyik volna, azt döntse el mindenki.

Viszont térjünk rá konkrétan a CPAC-re, és nézzük meg, kik is találhatók a hivatalos előadók között:

Nézzük, mi a közös a fentebb említettekben.

Mindegyikük jelentős politikai vagy diplomáciai szerepet töltött vagy tölt be, elsősorban a zsidó közösségek érdekképviselete, Izrael állam védelme, illetve a diaszpóra és az „antiszemitizmus elleni” fellépés területén.

Lássunk néhány idézetet is tőlük, amelyből látszódni fog, mi az a szellemiség, amelyet a Fidesz behozott a CPAC-be!

Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyi minisztere elutasítja a palesztin államiságot, Chikli szerint a palesztin állam létrehozásának gondolata az Egyesült Államok „erkölcsi összeomlását” jelentené. Úgy véli, hogy ez „felbátorítaná a Hamászt, és a Palesztin Felszabadítási Szervezetet irrelevánssá tenné”. Egy 2021-es podcastban Chikli kijelentette, hogy a palesztin nemzeti identitás „teljes egészében a cionizmus elleni ellenállásra épül”, és „nem szabadulunk meg ettől a konfliktustól, amíg ez a nemzeti identitás meg nem szűnik létezni”. Chikli nem zárja ki a zsidó telepek újbóli létrehozását Gázában, és elutasítja a Palesztin Hatóság szerepét a terület irányításában, mivel szerinte az „terroristákat képez ki zsidók megölésére”.

Az izraeli Kneszet képviselője (Likud, a Fidesz testvérpártja) is elég egyértelmű kijelentéseket tett. 2023 októberében Kallner az X-en azt írta: "Most egy cél van: nakba! Egy nakba, ami elhomályosítja a '48-as nakbát. Nakba Gázában és nakba mindenkinek, aki csatlakozni mer!" Kallner szerint "egy palesztin állam létrehozása öngyilkosság lenne" Izrael számára, és hozzátette: "Befejeztük az öngyilkosságot". De mi is az a nakba? Nem sok kétséget hagy afelől, mit akar kezdeni a palesztinokkal. A nakba (arabul: an-Nakba, jelentése: „katasztrófa” vagy „katasztrófa napja”) a palesztin történelem egyik legmeghatározóbb eseménye. A kifejezés a 1948-as arab–izraeli háború következményeként bekövetkezett palesztin népesség-tömeges gyilkolására és elűzésére és menekülésére utal, ez akkor 700 ezer embert érintett. Az olyan kijelentések, mint Ariel Kallner „új nakbát” követelő bejegyzése, a palesztinok számára népirtásra való felszólításként értelmezendő.

Természetesen egész biztos, hogy még ennél is több zsidó származású vagy zsidóbarát van jelen a CPAC-en, ott van például a valóságos Izrael-imádó „holland” Geert Wilders is, de elmaradhatatlan a frissen kinevezett „antiszemitizmus elleni miniszterelnöki biztos”, az ex-SZDSZ-es Bóka János is...

A CPAC irányvonala tehát nem a kontinens, a nyugati civilizáció nemzeti erőinek felemelkedését szolgálja, hanem egy idegen ideológia, a cionista „jobboldal” exportját. Ez a politikai irányzat Izrael érdekeit helyezi előtérbe, nem az európai népekét. A „konzervativizmus” címkéje alatt valójában olyan szereplők jelennek meg, akik idegen hatalmak geopolitikai céljait érvényesítik. A valódi nemzeti érdekek, az önrendelkezés, az etnikai-kulturális folytonosság ütköznek a balliberális globalista és cionista jobboldal céljaival is. E két erő ugyan különböző taktikát használ, de végső soron ugyanazt a célt szolgálja: a nemzeti erők semlegesítését. Ki kell mondani, hogy azok, akik Izrael érdekében formálják Európa-politikájukat, nem szövetségesei a valódi patriotizmusnak, nacionalizmusnak, hanem éppoly idegenek és veszélyesek, mint a baloldali globalisták.

