2026. április 13. 21:45

A tömegek lázadása

A tömegek lázadása José Ortega y Gasset egyik legismertebb műve, amely a 20. századi tömegtársadalom kialakulását és annak következményeit elemzi. A könyv központi gondolata, hogy a modern korban a „tömegember” került vezető szerepbe, ami alapvetően átalakítja a társadalom működését.



Ortega szerint a történelem során mindig létezett egy kisebbség, hogy úgy tetszik, az elit, amely tudásával, felelősségtudatával és önfegyelmével irányt adott a társadalomnak. Ezzel szemben a tömeg nem társadalmi osztályt jelent, hanem egyfajta hozzáállást. Olyan embereket, akik nem törekednek kiválóságra, megelégszenek az átlagossággal, és nem érzik szükségét annak, hogy fejlődjenek vagy magasabb mércékhez igazodjanak.

A modern technikai fejlődés és jólét következtében a tömegek életkörülményei jelentősen javultak, így egyre nagyobb önbizalommal léptek fel a közéletben. Ez önmagában nem lenne probléma, azonban Ortega szerint a gond ott kezdődik, hogy a tömegember nem ismeri el a szakértelmet és a tekintélyt. Úgy érzi, hogy véleménye minden kérdésben ugyanolyan érvényes, mint a hozzáértőké, és ezért igényt tart arra, hogy beleszóljon mindenbe, akár olyan területeken is, amelyekhez nincs kellő tudása.

Ez a folyamat Ortega értelmezésében lázadás. A tömegek nem fegyveresen kelnek fel, hanem kulturális és szellemi értelemben veszik át az irányítást. Ennek következménye lehet a színvonal csökkenése a kultúrában, a politikában és a közgondolkodásban. A szerző attól tartott, hogy ha eltűnik az igény a kiválóságra és a felelősségteljes vezetésre, akkor a társadalom könnyen sodródhat középszerűségbe.

A mű hangsúlyozza, hogy a civilizáció nem magától működik, fennmaradásához tudatos erőfeszítés, fegyelem és szakértelem szükséges.

Ha a tömegember természetesnek veszi a jólétet és az intézmények működését, de nem hajlandó ezek fenntartásához hozzájárulni, akkor maga a civilizáció kerül veszélybe.

Összességében a könyv nem a tömegek létezését bírálja önmagában, hanem azt a mentalitást, amely elutasítja a fejlődést, a felelősséget és a szakértelmet. Sokan mondják, hogy Ortega figyelmeztetése ma is aktuális.

A fenti sorok lehetnének egy könyvajánló gondolatai, azonban nem ezzel a céllal írtam. Mindenki gondolja végig, mi zajlott le az elmúlt két évben, amely aztán egy Tisza-kétharmadba torkollott. Nem tagadható és tény, hogy ebben jelentős szerepe volt a Fidesz minden bűnének és mocskának, gyakorlatilag ők termelték ki, de elnézve az „áradó” tömegeket, ijesztő az egész.

Egyik ismerősöm osztotta meg velem gondolatait, aki éppen hazafelé tartott a városban, mikor látta a tiszás „utcabált”. Nyilván tudta, hogy miért vannak ott, azonban tette a naivat, és megkérdezte az ünneplő fiatalokat, hogy „valami meccs volt, vagy mi történt?” A válasz artikulálatlan üvöltéssel vegyítve az volt, hogy „rendszerváltás, árad a Tisza”, minden fideszes el lesz számoltatva, mennek a börtönbe, és így tovább. Ismerősöm megkérdezte: akkor Varga Judit miniszter asszony volt férje is el lesz számoltatva? A válasz az volt, igen, igen, ő is, mindenki. Tragikomikus.

A helyzetet tehát a Fidesz okozta, de Magyar Péter országrontó ámokfutásával nem az őt kitermelő Fidesz fogja felvenni a küzdelmet az utcán, hanem, ha szükség lesz rá, a magyar ellenállás, ahogyan 2006-ban is. Meglátjuk, mi lesz. Isten óvja Magyarországot!

Henney Viktor – Kuruc.info