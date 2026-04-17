A jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték - mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.



Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette Melléthei-Barna Márton (b), Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselői (fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

Hernádi Zsoltnak "lesz egy útja" Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, "abba kell olaj is" - közölte.

Az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma - emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.

(MTI)