Tetten ért tolvajoktól pénzt követelő férfiak ellen emeltek vádat

A Fővárosi Főügyészség emberrablás miatt vádat emelt, és börtönbüntetést indítványoz három férfi ellen, akik a tetten ért tolvajok elengedéséért cserébe pénzt és értéktárgyakat követeltek - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy 32 éves férfi többségi tulajdonnal rendelkezett egy VII. kerületi, felújítás alatt álló ingatlanban. A későbbi "sértettek", két fiatal férfi 2024. április 24-én besurrantak az épületbe, de tetten érték őket; rájuk támadtak, bántalmazták őket, egyiküket egy lapáttal is, majd értesítették az ingatlan többségi tulajdonosát, a harmadik vádlottat.

Amikor megérkezett, fejenként 100 ezer forintot követelt a besurranóktól azért, hogy elengedje őket. Mivel a "sértettek" nem tudtak fizetni, a harmadik vádlott telefonon beszélt a két tolvaj szüleivel. A két apa sem tudott fizetni, ekkor a vádlott értéktárgyakat kért.

Az egyik szülő a helyszínre küldött egy LCD televíziót, cserébe a vádlottak az ő fiát elengedték, a másik édesapa egy gépkocsit ajánlott fel, azt azonban a többségi tulajdonos vádlott nem fogadta el.

Végül az elengedett "sértett" értesítette a rendőröket, akik elfogták a vádlottakat. A két bántalmazott 8 napon belüli sérüléseket szenvedett, ellenük lopás kísérlete miatt külön folyik eljárás.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolta meg vádiratában, velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott - áll a közleményben.