Csányi arra számít, hogy előbb-utóbb eltűnnek a különadók

Az OTP Bank Nyrt. korrekt együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal, ami a magyar gazdaságnak és a vállalkozásoknak is érdeke, a bank aktivitása nem csökken Magyarországon - mondta Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke a pénzintézet közgyűlésén pénteken Budapesten, majd sajtótájékoztatón kérdésre közölte: hamarosan egyeztetni fognak az új kormánnyal a bankszektort érintő kérdésekről.

Bár a kormányprogram és a kormány tagjainak személye nem ismert teljesen, reményét fejezte ki, hogy a piac bizalma megalapozott, és fennmarad. Csányi Sándor a gazdaság újraindítása szempontjából fontosnak tartja a bennragadt uniós pénzek megérkezését, a bankadók gyors kivezetésére nem számít, ugyanakkor azt várja, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnnek, és előbb-utóbb a különadók is eltűnnek.

A közgyűlésen a parlamenti választás eredményére reagálva elmondta: a piac reakciói egyértelműen pozitívak eddig. Megköszönte a közgyűlésen jelen lévő Varga Mihály jegybankelnöknek a megfontolt monetáris politikát, úgy fogalmazott: ez így együtt egy ígéretes környezet. A kormányprogram és a kormány összetétele még nem ismert, "de amit eddig tudunk a gazdasági vagy a pénzügyminiszterről, az biztató, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek kerülnek a minket érintő területre".

Csányi Sándor a közgyűlésen ismertette: az idén növekvő gazdasági környezettel számolnak a régióban. A márciusi előrejelzésen nem változtattak, a teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten a 2025. évi 15 százalék körül alakulhat. A nettó kamatmarzs a tavalyi 4,34 százalék körüli lehet, a működési költség/bevételi mutató némileg meghaladhatja a 2025-ös 41,7 százalékos szintet. A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta a tavalyihoz hasonlóan alakulhat, a jövedelem-arányos megtérülés (ROE) a 2025. évi 21,6 százaléknál alacsonyabb lehet a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt - sorolta. Kedvezőnek nevezte a forint-euró árfolyam alakulását.

Beszámolójában ismertette: az elmúlt 11 évben 14 akvizíció, 4,5 szeres hitelállomány-növekedés jellemezte a csoportot. A 2014 óta elért 4,5 szeres nettó hitelbővülés 74 százalékát az organikus növekedés adta. A ROE azért csökkent enyhén, a 2024-ben elért 23,5 százalékról 21,6 százalékra, mert nőtt a tőkeállomány, mivel a csoport tőkekövetelménye konzervatív - magyarázta. Az eszközminőség évek óta stabil, a nem teljesítő hitelek aránya tavaly 3,6 százalékról 3,5 százalékra csökkent.

Az elmúlt három évben nem volt akvizíció, reményeik szerint idén egy jelentős akvizíciót végre tudnak hajtani. Az elmúlt évek eredményessége folytatódott, nem látnak okot a stratégián változtatni, kivéve a piac által megkövetelt intézkedéseket a digitális fejlesztések vagy a mesterséges intelligencia területén - mondta az elnök.

Az OTP pénteki közgyűlése döntött a részvényenként 1071 forintos osztalékjavaslatról: a bank a 2025. évi eredményéből 300 milliárd forintot fizet osztalékként, ami részvényenként 1071,43 forint. Az osztalék kifizetése 2026. június 1-jén kezdődik. Az eredmény felhasználásáról szóló határozati javaslat szerint a bank 2025. évi anyavállalati adózás utáni eredménye 663,259 milliárd forint, amelyből az osztalékfizetés mellett 66,326 milliárd forint általános tartalékot képez.

Új igazgatóságot is választott a közgyűlés a jelenlegi testület mandátumának lejárata okán. Az igazgatóság javaslata alapján elfogadták a jelenleg 11 tagú testület létszámának 8 főre csökkentését. Az új igazgatóság 3 belső tagja Csányi Sándor, Csányi Péter, Wolf László, független külső tagja Erdei Tamás György, Balogh Gabriella, Nagy György, Vági Márton Gellért, és Vörös József Zoltán. Az új igazgatóság mandátuma a társaság 2030. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2031. április 30-ig tart.

(MTI)