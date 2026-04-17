Háború :: 2026. április 17. 15:07 ::

Csúcstalálkozó kezdődött a Hormuzi-szoros biztosításáról Párizsban

Csúcstalálkozó kezdődött a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken. A mintegy harminc, magát semlegesnek nevező ország vezetőinek részvételével zajló megbeszélést Franciaország és Németország kezdeményezte.

Emmanuel Macron francia államfő elsőként Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta munkaebéden hivatalában, majd csatlakozott hozzájuk Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A többi résztvevő, "európaiak, közel-keletiek, ázsiaiak és latin-amerikaiak" videókapcsolat révén vesznek részt a találkozón - közölte a francia elnöki hivatal.

Az Egyesült Államokat nem hívták meg az egyeztetésére, mert Emmanuel Macron ragaszkodik ahhoz, hogy az Irán ellen háborút indító szövetségesek, az amerikaiak és Izrael, kimaradjanak bármilyen jövőbeli küldetésből. Irán az ellene folyó támadások miatt zárta le a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt.

A találkozót követően, amelyet az Ukrajnát támogató önkéntesek koalíciójához hasonló formátumban hívtak életre, a négy európai vezető közös nyilatkozatot tesz közzé az Elysée-palota tájékoztatása szerint.

(MTI)