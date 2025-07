Friss hírek :: 2025. július 19. 21:31 ::

Lezuhant és meghalt egy sziklamászó a tatabányai via ferrata pályán

A tatabányai Kő-hegy egyik via ferrata pályáján balesetet szenvedett és a helyszínen meghalt egy fiatalember – közölte Facebook-oldalán a pálya üzemeltetője. Azt írják, a balesetet szenvedett férfi saját biztonsági felszereléssel mászott, és a helikopteres mentés után már hiába próbálták újraéleszteni.

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette a hírt, „A baleset következtében egy 40 év körüli férfi sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette” – írták.

Tatabánya mellett, a híres Turul-szobor közelében több népszerű via ferrata (fix drótkötelekkel segített sziklamászás) pálya is található, vannak köztük nehezebbek, de könnyebb, kezdőknek, vagy akár gyerekeknek ajánlottak is - írja a Telex.