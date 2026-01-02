Friss hírek :: 2026. január 2. 22:04 ::

Kigyulladt egy BKV-busz motortere Hegyvidéken

Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere Budapest XII. kerületében, a Fácános térnél – közölte péntek este a Katasztrófavédelem.

A tűz az utasteret nem érintette. A jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást. A fővárosi tűzoltók visszahűtik a busz felforrósodott részeit.

Tavaly nyáron rövid idő alatt több menetrend szerinti busz is kigyulladt Budapesten, ami után a BKV tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán. A tűzesetek miatt a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított, és azt állapították meg, hogy budapesti BKV-buszok 76 százalékának van valamilyen műszaki problémája.

(Telex)