Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere Budapest XII. kerületében, a Fácános térnél – közölte péntek este a Katasztrófavédelem.
A tűz az utasteret nem érintette. A jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást. A fővárosi tűzoltók visszahűtik a busz felforrósodott részeit.
Tavaly nyáron rövid idő alatt több menetrend szerinti busz is kigyulladt Budapesten, ami után a BKV tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán. A tűzesetek miatt a Fővárosi Kormányhivatal is vizsgálatot indított, és azt állapították meg, hogy budapesti BKV-buszok 76 százalékának van valamilyen műszaki problémája.
(Telex)