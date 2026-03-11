Friss hírek :: 2026. március 11. 06:43 ::

Újabb földrengés volt Mosonmagyaróvár közelében

Újabb földrengés volt a magyar-szlovák határnál, Mosonmagyaróvár közelében kedd este - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

Közleményük szerint 21 óra 39 perckor 2,7 magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-szlovák határ közelében, Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre, északi irányban.

A lakosság az epicentrum közelében érezte a földrengést, az obszervatóriumba eddig Dunaszigetről érkezett bejelentés.

Korábban, kedd reggel, 9 óra 2 perckor volt 3,0-as magnitúdójú földrengés Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre, északra.

A katasztrófavédelem azt közölte: a kedd esti földrengést követően sem jelentettek be károkat.