2026. április 17. 11:18

Hétvégén mossák le az Árpád hidat

A hétvégén folytatódik a fővárosi hidak szokásos tavaszi takarítása: szombaton az Árpád híd déli, vasárnap az északi oldalát tisztítják - közölte BKM Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint szombaton 6.30 és 13.30 között az Árpád híd déli, vasárnap a híd északi oldalát tisztítják környezetkímélő mosószerrel, magasnyomású vizes technológiával.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy ezen időszakokban figyeljenek a hídon dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó emberekre.