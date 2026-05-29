Háború :: 2026. május 29. 15:35 ::

Medvegyev a romániai dróntámadásról: ez még csak a kezdet!

Ki kell deríteni, kié volt a drón, amely egy lakóházba csapódott a romániai Galacon - írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pénteken a Max messengeren.

"Természetesen ki kell deríteni, kié volt. De mindenesetre az EU összes országának be kellene fognia a száját ebben a kérdésben. Az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak, és ezt már senki sem vitatja. Igen, a banderisták kezével háborúznak, de mit érdekel ez minket?" - fogalmazott a volt elnök és kormányfő.



Medvegyev kifogásolta, hogy európai drónok és egyéb fegyverek minden nap részt vesznek az Oroszország elleni támadásokban, amelyekhez hírszerzési adatokat is szolgáltatnak. Ennek következtében lakóházak sérülnek meg, amelyekben békés orosz polgárok vesznek oda.

A politikus sértő és lekezelő jelzőkben gazdag posztjában a történtekért, akárcsak az Ukrajnától elcsatolt területen lévő sztarobelszki kollégium ellen végrehajtott, 21 tizenéves halálos áldozatot követelő dróntámadásért, mások mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő felelősségét is felvetette.

"Ezért hadd készüljenek fel: ez a továbbiakban is meg fog történni. Háború van! És az EU-tagállamok polgárai, akárcsak a háborúzó országok lakossága, nem fognak tudni nyugodtan aludni. Különösen azokon a helyeken, ahová a banderista alakulatok szükségleteit szolgáló drónok gyártását telepítették. Szóval fogjátok be a kenyérlesőtöket! Ez még csak a kezdet!" - írta Medvegyev, hozzáfűzve, hogy az uniós országok vezetői pontosan tudják, hogyan lehet véget vetni a háborúnak.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő válaszlépéseket helyezett kilátásba Moszkva részéről azt követően, hogy Nicusor Dan román elnök a galaci drónincidens nyomán bejelentette: nemkívánatos személynek nyilvánította a konstancai orosz főkonzult, magát a képviseltet pedig bezáratja.

(MTI)