Anyaország, Sport :: 2026. május 29. 15:09 ::

Készül a BL-döntőre a NAV is

A 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a repülőtéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken megerősített jelenléttel készül, a repülőtéren a gyors áthaladást segítik, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre - közölte a NAV pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, a BL-döntő komoly kihívást jelent a budapesti repülőtéren szolgálatot teljesítő állami szerveknek is, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a gépmozgások száma megközelítőleg a duplájára nő, az utasforgalom átlagosan 60 százalékkal emelkedik, csaknem kétezer gépmozgás várható, valamint 250 ezer utas fordul meg a repülőtéren péntektől vasárnapig. Ez a feladat kivételes koordinációt igényel az esemény szervezésében részt vevő összes szervezet, vállalat és hatóság között.

Az esemény idejére újranyitott az 1-es Terminál, a kisgépes terminálon szintén jelentős forgalom várható, Tökölre és Budaörsre is érkeznek nemzetközi járatok, ahol a vámszolgálat és a rendőrség ideiglenes határnyitással segíti a beutazókat, hogy a megnövekedett forgalom ezeken a helyszíneken is rendezett keretek között haladjon. A repülőtéren a pénzügyőrök megerősített jelenléttel, folyamatos szolgálatellátással és szakmai koordinációval dolgoznak azon, hogy az ellenőrzések hatékonyak és gyorsak legyenek - írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a NAV a stadion és a szurkolói zónák környékén is ellenőriz majd. Kiemelt figyelmet fordítanak az árusított termékek eredetére, valamint a hamisított szurkolói relikviák - például sálak, pólók és egyéb ajándéktárgyak - kiszűrésére.

Az a vállalkozás, amelyik nem tudja igazolni áruja eredetét, a termékek lefoglalása mellett az értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat. A kötelező bírságminimum miatt azonban a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak jogértés esetén legalább 200 ezer, a cégeknek minimum félmillió forint bírságot kell fizetni - hívták fel a figyelmet.

A hamisítványok minősége gyakran jóval gyengébb, a vásárlókra nézve egészségügyi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek, valamint súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét. A hamis termék árusítója iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntető- vagy szabálysértési eljárásra is számíthat - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.