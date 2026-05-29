Külföld, Tudomány és technika :: 2026. május 29. 16:24 ::

Felrobbant a Blue Origin rakétája az indítóálláson

Az indítóálláson robbant fel a Blue Origin rakétája a floridai Cape Canaveral Space Force Station űrkatonai támaszpont létesítményénél csütörtökön éjszaka.

A New Glenn elnevezésű hordozórakéta a hajtóműteszt során semmisült meg, ugyanakkor a balesetben senki nem sérült meg - közölték tisztségviselők.

Az első közlemény szerint a Kennedy Űrközpont közelében működő, közvetlenül a tengerparton álló 36-os indítóállásban nem keletkeztek komolyabb károk. Az amerikai haderő űrkatonai támaszpontjához tartozó indítóállást a Blue Origin űrkutatási magánvállalatként, bérleti szerződés alapján használja.

A nagy méretű szállítmányok felbocsátására épült hordozórakéta egy, a jövő hétre tervezett műholdindítást megelőző teszt közben semmisült meg.

A hatóságok arra figyelmeztették a környékbeli lakosságot, hogy a következő napokban a robbanás során keletkezett veszélyes hulladék sodródhat a tengerpartra. Mindenkit arra szólítottak fel, hogy értesítse a hatóságot, ha törmeléket talál.

A Blue Origin tulajdonosa, Jeff Bezos üzletember az eset után közölte, hogy a robbanás pontos okát egyelőre nem tudják, de hangoztatta, hogy amit szükséges, azt újraépítik, és folytatják az űrrepüléseket.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tisztségviselői "anomáliaként" jellemezték a történteket.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az incidenst követően kiemelte, hogy nincsenek sérültek, minden alkalmazott jól van, ugyanakkor hangsúlyozta, vizsgálják a baleset lehetséges kihatását az Artemis Hold-programra, valamint a Hold-bázis kialakításának menetére.

A Blue Origin a NASA partnereként vesz rész a Hold-programban, az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX mellett.

A NASA a hét első felében számolt be arról, hogy a Holdra telepítendő állandó űrbázis előkészületeinek részeként még idén több űrrepülést terveznek, amelyekben a Blue Originnak is szerepe van.

(MTI)