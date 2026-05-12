Lejár a határidő a választási plakátok eltávolítására

Ma 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat.

A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, tehát május 12-éig kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azokat elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték.

A választási bizottságoknak nincs hatáskörük eljárni a határidőre el nem távolított plakátok ügyében.

Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.

(MTI)