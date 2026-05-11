Külföld :: 2026. május 11. 18:17 ::

A Porsche három leányvállalatát zárja be

A német Porsche AG bezárja három, nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel ötszáz munkahelyet szüntet meg stratégiai szerkezetátalakítási programja részeként.

A cég közleménye szerint bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche eBike Performance elektromos kerékpár-gyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az alaptevékenységre kell összpontosítani, ami fájdalmas megszorító lépésekkel jár.

Áprilisban a Porsche azt közölte, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes, 45 százalékos részesedését a New York-i székhelyű HOF Capital befektetési cég által vezetett konzorciumnak.

Az első negyedévre vonatkozó adatok szerint a Porsche sportautó-gyártó 60 ezer 991 autót értékesített, 15 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Németországban 4 százalékkal, 7778-ra nőttek az autóeladások a január-márciusi időszakban. Eközben Észak-Amerikában 11 százalékkal 18 340-re, Kínában 21 százalékkal 7520-ra, Európában (Németország nélkül) 18 százalékkal 14 710-re, minden más piacon pedig 20 százalékkal 12 640-re esett a Porsche-autók értékesítése.

(MTI)