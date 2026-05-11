Felmentettek a gyilkosság vádja alól egy salzburgi háztulajdonost, aki agyonlőtt egy magyar (?) betörőt

A salzburgi tartományi bíróság felmentett hétfőn a gyilkosság vádja alól egy helyi háztulajdonost, aki tavaly nyáron agyonlőtt egy magyar állampolgárságú betörőt.

Az esküdtszék egyhangúlag úgy döntött, hogy nem gyilkosságról van szó, és úgy látta, hogy jogos önvédelem esete állt fenn. A 66 éves férfit szabadlábra helyezték - ismertette Thomas Tovilo-Moik bírósági szóvivő. Az ítélet ugyanakkor nem jogerős.

A betörés 2025. július 31-én történt Gnigl városrészben. A 31 éves betörő élettársával közösen hatolt be a kertes ház területére, átvágva a drótkerítést. A zsákmány egy részét már kivitték az utcára, ám amikor a maradékért visszatértek, a hazatérő tulajdonos tetten érte őket. Az ügyészség szerint előbb több figyelmeztető lövést adott le, de amikor a menekülő páros már a kertben volt, az elkövetők testére célzott. A golyók egyike tarkón találta el a magyar (?) férfit, aki nem sokkal később belehalt sérüléseibe a kórházban.

A háztulajdonos, aki egyedül lakott az ingatlanban, azt bizonygatta, hogy nem akarta megölni a betörőt, és halálfélelme volt. Állítása szerint a betörő kezében megvillant valami, ahogy megfordult. "Azt hittem, kés van nála" - mondta. Valójában egy vágókorong volt.

Az ügyész ugyanakkor mindezt pusztán védekező állításnak minősítette. A teraszon talált késen ugyanis nem találták a betörő DNS-ét.

Kurt Jelinek ügyvéd szerint védence "azon a véleményen volt, hogy védekeznie kell".

A 66 éves férfi tavaly őszi őrizetbe vételét bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt rendelték el. A férfi a folyamatban lévő nyomozás és az ellene kiszabott ideiglenes fegyvertartási tilalom ellenére megpróbálta ugyanis visszaszerezni kézifegyverét a salzburgi tartományi rendőrfőkapitányságtól. Érvelése szerint erre azért volt szüksége, hogy megvédhesse magát a szürkületi betörésektől.

(MTI nyomán)