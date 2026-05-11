Kilencezer ukrán katona kapott kiképzést Spanyolországban az elmúlt három és fél évben

Kilencezer ukrán katona kapott kiképzést Spanyolországban az elmúlt három és fél évben - közölte a spanyol védelmi minisztérium hétfőn.

A szaktárca közleménye szerint 40 különböző szakterületen több mint 230 képzési modult szerveztek a katonáknak az Európai Unió Katonai Segítségnyújtási Missziójának (EUMAM Ukraine) keretében 2022 novembere óta. Például katonai tervezésről szóló, illetve légvédelmi, földrajzi adatkezelő és georeferáló rendszerekkel kapcsolatos oktatásokat.

Idén Leopard 2A4 harckocsi-karbantartási és legénységi képzési tanfolyamot is lebonyolítottak, amely legutóbb a misszió kezdetén valósult meg.

A kiképzést a Toledói Kiképzési Koordinációs Központ (TTCC) vezeti, de az egyes modulokat a spanyol fegyveres erők különböző egységeiben, több helyszínen oktatják.

"A konfliktus ötödik évének feléhez közeledve, az EUMAM Ukraine spanyolországi művelete mérföldkőhöz ért, amely megerősíti Spanyolország és az Európai Unió folyamatos elkötelezettségét Ukrajna védelme és szuverenitása iránt" - hangsúlyozta a védelmi minisztérium.

A tárca rendszeresen ad tájékoztatást a képzések folyamatáról, amelyek általában öt-nyolc hétig tartanak, és tolmácsok segítségével valósulnak meg.

(MTI)