Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom Munkaügyi Kabinetjének elnöke Facebook-bejegyzésben reagált egy friss közvélemény-kutatás eredményeire. Az Europion május 8–9-én készült, országos reprezentatív felmérése szerint a Mi Hazánk a teljes népesség körében 7, a pártválasztók között pedig 8 százalékon áll.
A politikus azt írta, számításai szerint ez nagyságrendileg 560 ezer támogatót jelenthet, ami körülbelül 200 ezres növekedés a legutóbbi választási eredményhez képest, amikor közel 360 ezren szavaztak a pártra.
Hozzátette, hogy egy átlagos (70 százalékos) részvételű választáson ez akár 10 százalékos eredményt is jelenthetne a pártnak.
Lantos János bejegyzésében arról is írt, hogy szerinte a Fidesz támogatottsága gyengült, miközben az elmúlt hetek politikai versenye inkább a Tisza Párt és a Mi Hazánk között zajlott. Kitért a munkavállalói érdekképviselet kérdésére is. Azt állította, hogy sem a Tisza Párt, sem a Fidesz nem vett részt a Magyar Szakszervezeti Szövetség egyeztetésén a munkavállalók helyzetéről, míg pártja igen. Szerinte ez azt mutatja, hogy a Mi Hazánk kívánja csak képviselni a dolgozók érdekeit.
Meggyőződése szerint a következő évek politikáját elsősorban a megélhetési kérdések határozzák majd meg, és ebben a témában a Mi Hazánk kíván markáns alternatívát kínálni.
„Meggyőződésem, hogy a következő évek a mindennapi megélhetésről szólnak majd. A globális nagytőke kiszolgálóitól – akik sosem tapasztalták meg a magyarok milliói által hétről hétre végzett munka valóságát – nem várható el, hogy átérezzék ezeket a nehézségeket. A baloldal már régen megsemmisült, és a korábbi évtizedekben sem képviselte hitelesen a dolgozókat. Így egyedül a Mi Hazánk marad az a politikai erő, amely valódi hangot ad a munkavállalóknak” – nyomatékosította a nemzeti ellenzéki párt szakpolitikusa, akit a Magyar Jelen idézett.