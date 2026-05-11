Anyaország :: 2026. május 11. 21:10 ::

200 ezerrel növelte táborát a választás óta a Mi Hazánk egy felmérés szerint

Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom Munkaügyi Kabinetjének elnöke Facebook-bejegyzésben reagált egy friss közvélemény-kutatás eredményeire. Az Europion május 8–9-én készült, országos reprezentatív felmérése szerint a Mi Hazánk a teljes népesség körében 7, a pártválasztók között pedig 8 százalékon áll.

A politikus azt írta, számításai szerint ez nagyságrendileg 560 ezer támogatót jelenthet, ami körülbelül 200 ezres növekedés a legutóbbi választási eredményhez képest, amikor közel 360 ezren szavaztak a pártra.

Hozzátette, hogy egy átlagos (70 százalékos) részvételű választáson ez akár 10 százalékos eredményt is jelenthetne a pártnak.

Lantos János bejegyzésében arról is írt, hogy szerinte a Fidesz támogatottsága gyengült, miközben az elmúlt hetek politikai versenye inkább a Tisza Párt és a Mi Hazánk között zajlott. Kitért a munkavállalói érdekképviselet kérdésére is. Azt állította, hogy sem a Tisza Párt, sem a Fidesz nem vett részt a Magyar Szakszervezeti Szövetség egyeztetésén a munkavállalók helyzetéről, míg pártja igen. Szerinte ez azt mutatja, hogy a Mi Hazánk kívánja csak képviselni a dolgozók érdekeit.

Meggyőződése szerint a következő évek politikáját elsősorban a megélhetési kérdések határozzák majd meg, és ebben a témában a Mi Hazánk kíván markáns alternatívát kínálni.