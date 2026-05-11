Lannert Judit felülvizsgálja a Nemzeti alaptantervet, de az iskolai erőszak hidegen hagyja

Szükség van a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés oktatási bizottságában tartott meghallgatásán Budapesten hétfőn.



Hangsúlyozta: nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni, amely révén Magyarország ismét látható, kezdeményező szereplővé válhat nemzetközi szinten.

A miniszterjelölt azt mondta, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki.

A tervezett intézkedések között sorolta fel a többi között a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, a tankönyvválasztási szabadság bővítését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus-továbbképzési rendszer felülvizsgálatát.

Lannert Judit rögzítette: céljuk egy gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása, írja az MTI.

Dúró Dóra nem kapott megnyugtató választ

A gyermekek mentális és fizikai egészségének kell érvényesülnie az oktatásban is - erre hívtam fel a figyelmet a miniszteri meghallgatáson is. Lannert Judit saját maga mellett kiemelte Gyurkó Szilvia és Bódis Kriszta nevét is, mint akiknek fontos szerepük lesz az oktatásban - írja Fb-bejegyzésében Dúró Dóra.

Mindössze négyperces időkeretet szavazott meg a Tisza és a Fidesz a meghallgatáson a hozzászólásra, így persze töredékét sem tudtam elmondani annak, amit terveztem. Úgy látszik, a demokrácia helyreállítása még várat magára... Az alakuló ülésen az egyik javaslathoz persze még csak hozzá sem lehetett szólni. Így is fel tudtam vetni, hogy digitális gyermekvédelemre van szükség, mert enélkül nem képzelhető el a mentális és fizikai egészség sem - közölte a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Szintén kifejtettem, hogy a gyerekeknek nem kevesebb, hanem több mozgásra lenne szükségük, hiszen Lannert Judit a mindennapos testnevelés eltörlését helyezte kilátásba. A kisiskolák tervezett bezárása ellen is szót emeltem, hiszen azok nemcsak oktatási intézmények, hanem az egész közösségben fontos szerepet játszanak. Az iskolai erőszak visszaszorításáról is csak én beszéltem, felhívva a figyelmet arra, hogy gyakran az áldozatoknak kell elhagyniuk az iskolát, ami igazságtalan. Sajnos nem kaptam olyan választ, amely arra utalna, hogy bármi érdemi változás lesz ezen a téren... - jegyezte meg a politikus.