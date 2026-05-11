Külföld, Háború :: 2026. május 11. 16:30 ::

Spanyolország, Írország és Szlovénia nem közvetíti az idei Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli részvétel elleni tiltakozásként

A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltató a héten nem közvetíti az Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli részvétel elleni tiltakozásként - jelentették be hétfőn a műsorszolgáltatók.

A szlovén RTV köztévé közölte: az Eurovízió teljes hetében palesztin tematikájú műsorokat sugároz majd. Tájékoztatásuk szerint az "Eurovízió cirkusza" helyett a héten végig a Voices of Palestine (Palesztina hangjai) című tematikus műsorfolyamot tűzik képernyőre, így a szombati döntő helyett is ehhez kapcsolódó adást sugároznak.

A spanyol RTVE állami műsorszolgáltató szintén lemond a dalfesztivál közvetítéséről, helyette egy saját gyártású zenei műsort sugároz, amely a spanyol televíziózás 70 éves évfordulója előtt tiszteleg. Ana Maria Bordas, a RTVE tartalomgyártási igazgatója hangsúlyozta: a műsor sugárzásának napja "különleges jelentőséggel bír Európában", mivel a döntő egybeesik a békés együttélés nemzetközi napjával.

Az ír közmédia (RTE) a szombati döntő idősávjában a Father Ted vígjátéksorozat egy olyan epizódját tűzi műsorra, amely a dalfesztivál-rendezés magas költségének témáját dolgozza fel szatirikus módon.

A három ország már korábban jelezte, hogy bojkottálja a 70. Eurovíziós Dalfesztivált arra hivatkozva, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) nem függesztette fel Izrael tagságát. Ugyan Izland és Hollandia szintén visszalépett a versenyzéstől, ők a közvetítést végül megtartják.

A dalfesztivál elődöntőit kedden és csütörtökön, a döntőt pedig szombaton rendezik meg a Bécsi Városi Csarnokban (Wiener Stadthalle). Bécs belvárosában már a fesztivál elődöntőit megelőzően is palesztinpárti demonstrációkat tartottak.

(MTI)