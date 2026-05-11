2026. május 11. 22:02

Az ukrán korrupcióellenes szervek meggyanúsították az elnöki iroda korábbi vezetőjét

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.





He is… Ukraine's National Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) have formally served former Presidential Office head Andriy Yermak — who resigned in November 2025 — with a notice of suspicion in a major money-laundering case.He is… pic.twitter.com/8Svwytwdc2 May 11, 2026

"A NABU és a SAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét" - áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.

A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik. A hatóságok nem közölték az érintett nevét.

Az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt - nagy visszhangot kiváltó - korrupciós üggyel összefüggésben.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy Jermaknál feltehetően házkutatást tartottak. A képviselő fotókat és videókat is közzétett.





Other top officials,… 🇺🇦‼️ Zelensky's close friend Andrey Yermak officially charged with corruptionThe ex-head of the Presidential Office will head to court over money laundering tied to elite construction near Kiev and the legalization of nearly half a billion hryvniasOther top officials,… pic.twitter.com/7sDtO2Kscp May 11, 2026

Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP "nyomozati tevékenységet végez" Jermaknál.

(MTI)