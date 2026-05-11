Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.
Ukraine's National Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) have formally served former Presidential Office head Andriy Yermak — who resigned in November 2025 — with a notice of suspicion in a major money-laundering case.— Clash Report (@clashreport) May 11, 2026
"A NABU és a SAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya (3 milliárd forint) tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét" - áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.
A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik. A hatóságok nem közölték az érintett nevét.
Az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából. Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt - nagy visszhangot kiváltó - korrupciós üggyel összefüggésben.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy Jermaknál feltehetően házkutatást tartottak. A képviselő fotókat és videókat is közzétett.
🇺🇦‼️ Zelensky's close friend Andrey Yermak officially charged with corruption— The Other Side Media (@TheOtherSideRu) May 11, 2026
The ex-head of the Presidential Office will head to court over money laundering tied to elite construction near Kiev and the legalization of nearly half a billion hryvnias
Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP "nyomozati tevékenységet végez" Jermaknál.
(MTI)