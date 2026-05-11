2026. május 11. 20:59

Fennakadt a betonfalon, majd az oldalára borult egy kamion az M1-es autópályán

Fennakadt egy kamion az M1-es autópályán elhelyezett betonfalon, majd az oldalára borult a jármű. Az incidensről az MKIF Zrt. tett közzé felvételt. A kamion a felújításon dolgozók felé haladt, amikor az akadály állította meg.

A videó alapján ki lehet jelenteni, hogy a kihelyezett betonfal megmentette a munkások életét. A felborult jármű a szalagkorláton állt meg, a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A baleset okát egyelőre nem lehet tudni, de a vállalat szerint előfordulhatott rosszullét, vezetés közbeni telefonozás, elalvás, figyelmetlenség, esetleg műszaki hiba történt. A járművezetőket arra kérte az MKIF, hogy figyelmesen közlekedjenek, és tartsák be az előírt pihenőidőt.

(Index)