Külföld :: 2026. május 12. 08:18 ::

Négy kabinettag és számos kormánypárti képviselő kéri távozásra a brit miniszterelnököt

Négy kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte hétfő este Keir Starmer brit miniszterelnököt.

A kormányzó brit Munkáspárthoz szorosan kötődő szakszervezetek több tisztviselője közölte a The Times című konzervatív brit napilappal, hogy Shabana Mahmood belügyminiszter és Starmer kormányának "legalább három" további minisztere lemondásra, vagy távozási menetrendjének összeállítására szólította fel a miniszterelnököt.

A BBC közszolgálati médiatársaság és a Sky News kereskedelmi hírtelevízió egybehangzó beszámolói szerint hétfő estig a Munkáspárt alsóházi frakciójának 70 tagja is ugyanezt kérte a kormányfőtől.

Ennek előzményeként a múlt héten tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett.

(MTI)