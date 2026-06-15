Friss hírek :: 2026. június 15. 20:53 ::

Megszüntették Hajdu János altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát

Sulyok Tamás köztársasági elnök felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy hivatásos szolgálati jogviszonyát.

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent határozat szerint a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára döntött arról, hogy az altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát június 15-ei hatállyal megszünteti.

Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből - szintén a belügyminiszter javaslatára - korábban már május 27-ei hatállyal felmentette Magyar Péter miniszterelnök.

(MTI)