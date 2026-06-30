Friss hírek :: 2026. június 30. 17:56 ::

Gyengült ma a forint

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Júniusban a forint az euróval és a dollárral szemben gyengült, a svájci frank ellenében nyereséget ért el.

Az eurót délután hat órakor 355,96 forinton jegyezték a reggel hét órai 354,46 forintos állás után. A dollár jegyzése 311,76 forintra ment fel 311,20 forintról, a svájci franké pedig 385,77 forintra 384,34-ről.

A forint júniusban 0,5 százalékkal gyengült az euróval és 2,5 százalékkal a dollárral szemben, 0,6 százalék erősödésre tett szert viszont a svájci frank ellenében.

A forint az év eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben: 7,4 százalékkal az euró, 4,8 százalékkal a dollár és 6,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)