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A rendőrség a tömegoszlatásra használt vízágyúkkal hűsíti a járókelőket a nagy hőségben a Hősök terén
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A június 27-én elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén éjfélig az ország egész területére meghosszabbították
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Fotók: MTI/Kovács Márton