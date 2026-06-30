A rendőrség a tömegoszlatásra használt vízágyúkkal hűsíti a járókelőket a nagy hőségben a Hősök terén
A június 27-én elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén éjfélig az ország egész területére meghosszabbították
Friss hírek :: 2026. június 30. 19:26 :: Hozzászólások
A rendőrség a tömegoszlatásra használt vízágyúkkal hűsíti a járókelőket a nagy hőségben a Hősök terén
A június 27-én elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén éjfélig az ország egész területére meghosszabbították
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|Utoljára frissítve: 2026. 06. 30. 22:03:49