Külföld, LMBTQP+ :: 2026. június 30. 18:15 ::

33 év börtönre ítélték az USA első megválasztott transzvéglény politikusát, mert gyakorló pedofil volt

2020-ban egy sor elmebeteg ünnepelt, amikor megválasztották az USA első transzvéglény állami kongresszusi képviselőjét, "Stacie-Marie" Laughtont. Laughton a Demokrata Párt színeiben szerzett mandátumot, s így került be a New Hampshire-i Képviselőházba. Természetesen a Stacie-Marie nem a valódi neve, mivel Barry Charles Laughtonként született, hiszen férfi.



Laughton, aki férfiként nőnek gondolja magát, továbbá hitelkártya-csaló, retardált és pedofil. Ideális kongresszusi képviselő (fotó: Reduxx)

Politikusi karrierje nem bizonyult túl hosszúnak, ugyanis 2023-ban letartóztatták, mivel gyermekekről készült pornográf felvételekkel történő visszaéléssel, valamint gyermekek szexuális kizsákmányolásával vádolták. Az érintett gyerekek a bölcsődés és óvodás korosztályhoz tartoztak. A felvételek zömét (kb. 10 000 fotót) Laughton barátnője, Lindsey Groves adta át a transzszörnynek. Groves egyébként bölcsődében dolgozott.



Zsák a foltját. Laughton barátnője, Lindsey Groves (fotó: Nashua Police)

Laughton, aki egyben "lelkipásztor" is volt, és saját elmondása szerint a buddhizmus, a protestantizmus, a New Age, a rastafarianizmus és az univerzalizmus keverékét hirdette, számos vallási gondolatot is fűzött szexuális irányultságához. Egy üzenetben ezt írta Laughton Grovesnak:

Azt mondják, hogy rossz szexuális kapcsolatot létesíteni gyerekekkel, és Isten soha nem beszél a gyerekekkel való szexről a Bibliában, és Isten soha nem ítéli el a különböző szexuális életstílusokat, de mit gondolsz? Szerinted még mindig van helyünk a mennyben? Szerinted Isten még mindig rendben lenne azzal, ha lelkész lennék?



Részlet Laughton és Groves közötti üzenetváltásból, mely a bírósági iratokból származik

Laughton védőügyvédje azzal próbált érvelni, hogy védence 70-es IQ-val rendelkezik, valamint ügyfelét retardáltnak nevezte, így próbált enyhébb büntetést elérni Laughton számára. Azt a kérdést sajnos már egy újság sem teszi fel, hogy mekkora IQ-val rendelkeznek azok a választók, akik egy ilyen véglényt választanak meg kongresszusi képviselőnek.



A szakértő szerint Laughton IQ-ja jó esetben is 70 lehet - nem csoda, hogy nőnek képzeli magát

A bíróság egyébként következetesen "nőként" hivatkozott a hibbant szörnyetegre, annak ellenére, hogy több üzenetváltást is bemutattak bizonyítékként, melyben Laughton arról írt Grovesnak, hogy mit is tenne a péniszével.

A bíróság az agyalágyult pedofilt június 19-én 33 év börtönre ítélte, míg Groves 22 évre lett kivonva a forgalomból.

A képviselő "úr(hölgy)" nem volt ismeretlen a törvény előtt. 2008-ban hitelkártya-csalásért került börtönbe, 2015-ben hamis bombafenyegetésekért kapott felfüggesztett börtönt, 2022-ben pedig zaklatás miatt gyűlt meg a baja a hatóságokkal.

KG - Kuruc.info