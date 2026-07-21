Friss hírek :: 2026. július 21. 11:17 ::

Autómosóra felvett 282 milliós támogatást tüntetett el egy komáromi cégvezető

A Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy férfival szemben, aki autómosó építésére kapott 282 millió forint támogatást, majd az összeget a vállalkozás mindennapi működésére fordította - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az elkövető a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől pályázat útján nyert támogatást a beruházásra, amelyet nem valósított meg.

Az összeget a gépjárműjavítással foglalkozó társaság elleni követelések kiegyenlítésére fordította. A cég már nem aktív, törölték a nyilvántartásból.

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás alapos gyanúja miatt az ügyészség az elkövetővel szemben börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott.