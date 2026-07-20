Anyaország :: 2026. július 20. 20:26 ::

12 éves rolleres gázolt el egy gyalogost Balatonbogláron

A Platán strand sétányán száguldott bukósisak nélkül egy iSinwheel D1 típusú elektromos rollerrel egy 12 éves fiú szombat este 22 óra 5 perckor, amikor elütötte az előtte sétáló nőt. Az asszony súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitték.

Pontosítsuk most is a legelején, az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá! - írja Facebook-oldalán a Somogy vármegyei rendőrség.