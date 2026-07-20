Anyaország :: 2026. július 20. 17:11 ::

Magyar magyarázkodik: ők nem is ígértek társadalmi konzultációt államfőügyben

Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.



MP ma a parlamentben (fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény - rögzítette a kormányfő az egyik bejegyzéséhez fűzött hozzászólásában.

Magyar Péter megjegyezte: nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket - mutatott rá.

Toroczkai: ilyen a népi demokrácia a jakobinusoknál

A Tisza Párt által ígért "széleskörű társadalmi egyeztetés" ma már annyit jelent, hogy Magyar Péter egyedül eldöntötte, és egy Facebook-üzenetben bejelentette, hogy (minden bizonnyal) Polgár Judit lesz a következő köztársasági elnök. Ilyen a népi demokrácia a jakobinusoknál, írja X-oldalán a pártelnök. Hozzáteszi:

Azt mondjuk kevesen értik, hogy miért éppen Polgár Judit, de ez láthatóan nem érdekli Magyar Pétert. Akkor legalább arra válaszoljon, hogy a magyar mellett van-e más állampolgársága Polgár Juditnak? Újabb durva szintlépés lenne, ha kiderülne, hogy van...

A Tisza Párt által ígért "széleskörű társadalmi egyeztetés" ma már annyit jelent, hogy Magyar Péter egyedül eldöntötte, és egy Facebook-üzenetben bejelentette, hogy (minden bizonnyal) Polgár Judit lesz a következő köztársasági elnök. Ilyen a népi demokrácia a jakobinusoknál.… pic.twitter.com/SWTk2ehdJy July 20, 2026

(MTI nyomán)