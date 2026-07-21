Anyaország :: 2026. július 21. 09:32 ::

Kapu Tibor is úgy látja, "lehetetlenül méltatlan" helyzetbe hozták Magyarék az általa is támogatott Polgár Juditot

„Legutóbb április 12-én, az űrhajózás világnapján szólaltam meg itt. Ha van még legalább ekkora évforduló az emberes űrrepülés történetében, akkor az a mai: 1969-ben ezen a napon történt a holdra szállás. Ahogy ma megtanultam, éppen ma van a sakk világnapja is. Ironikus” – írta Kapu Tibor hétfő este Facebook-oldalán.



Kapu Tibor és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (fotó: Kapu Tibor / Facebook)

A kutatóűrhajós a Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése körül kialakult helyzetről – Polgár visszautasította Magyar Péter ajánlatát, a miniszterelnök pedig közölte, hogy a hibákért a felelősség kizárólag őt terheli – így fogalmazott:

A mai nap rengeteg tanulsággal szolgál számomra. Vezérelheti az embert a jóakarat és a színtiszta logika, de van, hogy nagyszerű dolgokhoz ezek önmagukban nem elegendők. Van, hogy megfontoltságra és összetartásra is szükség van. És van, hogy ezek hiányában rendkívüli értéket veszítünk.

Kapu Tibor hozzátette: „Oly sok indokból hajtok fejet Polgár Judit előtt: az évtizedeken át tartó világklasszis teljesítményéért, a kitartásáért, a Nobel-díjasokat megszégyenítő intelligenciájáért, a pártatlanságáért. És azért a hihetetlen méltóságért is, amellyel a mai, lehetetlenül méltatlan helyzetet kezelte.”

Kevesen tudják, milyen érzés nemzetközi porondon képviselni egy országot. Milyen égető érzés a rengeteg figyelő szempár, és milyen hatalmas teher egyedüliként odaállni a magyar zászló mellé. Egy köztársasági elnöknek ezt is tudnia kell. Juditnak ezt pedig már nem kell megtanítani – hangsúlyozta a kutatóűrhajós, aki bejegyzését így zárta: „Azt hiszem, ma mindannyian vétettünk egy kapitális hibát a sakkban: nem vigyáztunk a királynőre.”

Miután Sulyok Tamás szombat este aláírta a 17. Alaptörvény-módosítást, és ezzel távozott a köztársasági elnöki hivatalból, Magyar Péter kormányfő széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről. Másnap a kulturális, tudományos és sportélet számos kiemelkedő alakja a nyolcszoros olimpikon, nemzetközi sakknagymester Polgár Juditot ajánlotta a posztra, majd nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy személyesen beszél vele, és megkérdezi, hajlandó lenne-e az államfői tisztség betöltésére, majd hétfőn a Tisza-frakció is egyértelműen beállt mögé. (Más választásuk természetesen nem volt.)

Magyar Péter tegnap azt írta: "sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizodalmamból fakadó lelkesedésem okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és Polgár Judit döntéséhez".

(24 nyomán)