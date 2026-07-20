Anyaország :: 2026. július 20. 21:40 ::

Az OTP bankot vesz a Baltikumban

Az OTP Bank megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal, és a DNB Bankkal - közölte az OTP hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az OTP-csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10 százalékkal növeli mérlegfőösszegét, az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot.

A tranzakciót a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után zárhatják le - jelezték a közleményben.

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki. A bank 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben saját tőkére vetített megtérülése 8,6 százalék volt. Tőkehelyzete kiemelkedően erős, a CET1-mutatója 2025. december 31-én 20,2 százalék, teljes tőkemegfelelési mutatója pedig 24,6 százalék volt.

Kifejtették, az elmúlt években a Luminor megerősítette üzleti modelljét, bővítette ügyfélbázisát, és fejlesztette digitális működését. Ezek a lépések hozzájárultak ahhoz, hogy a bank megszilárdítsa pozícióját a Baltikum egészében, Észtországban, Lettországban és Litvániában .

Hangsúlyozták, az OTP-csoport stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni a balti régióban, és a Luminoron keresztül aktívan szeretne hozzájárulni ügyfelei pénzügyi jólétéhez.

A tranzakció eredményeként az OTP-csoport mérlegfőösszege mintegy 13 százalékkal nő, míg az eurózónás működés részaránya a csoport nettó hitelállományán belül a jelenlegi 42 százalékról 50 százalékra emelkedik.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a Luminor felvásárlása nem csupán földrajzi terjeszkedést jelent, hanem stratégiai belépést egy fejlett, stabil, és jelentős növekedési potenciállal rendelkező régióba. A Luminor erős piaci pozíciójára építve céljuk, hogy tovább erősítsék a bank szerepét a balti államokban, és hozzájáruljanak a régió pénzügyi rendszerének és pénzügyi innovativitásának fejlődéséhez, valamint a hitelezési aktivitásának növeléséhez.

Wojciech Sass, a Luminor vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a Luminor és az OTP egyaránt elkötelezett az ügyfelek és a reálgazdaság finanszírozása mellett.

Az OTP-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető bankcsoportja, amely 11 országban 17,5 millió ügyfelet szolgál ki. 2001 óta összesen 25 bankfelvásárlást hajtott végre sikeresen.

A csoport mérlegfőösszege meghaladja a 130 milliárd eurót, saját tőkére vetített megtérülése (ROE) pedig 2025-ben meghaladta a 21 százalékot.

Az OTP Bank részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Hétfőn az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,61 százalékkal 44 750 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki. Az elmúlt egy évben az OTP részvényeivel 28 180 forint és 46 970 forint között kereskedtek.