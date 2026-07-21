Külföld :: 2026. július 21. 14:36 ::

Dániából származó hulladék okozta a német üzemben 2021-ben történt robbanást

Dániából származó hulladék okozta egy nyugat-németországi szemétégetőben a 2021-es robbanást, amely hét ember életét követelte - közölte kedden az észak-rajna-vesztfáliai tartomány környezetvédelmi bűncselekményekkel foglalkozó ügyészsége (ZeUK).

A leverkuseni hulladékégető üzemben 2021. július 27-én robbant fel egy tárolótartály, ami hatalmas tüzet okozott, és további tartályokat is megsemmisített. Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb németországi munkahelyi balesetében hét férfi vesztette életét, 31-en pedig megsérültek, közülük többen súlyosan.

Az ügyészség megállapítása szerint a Köln közelében található vegyipari parkban történt baleset kiváltó oka az volt, hogy a hulladék önmagától bomlásnak indult. A Dániából származó hulladékot az úgynevezett "önmelegedési hőmérséklet" fölött tárolták, így a hőmérséklet és a nyomás rohamosan emelkedni kezdett a tartályban, ami végül robbanáshoz és tűzhöz vezetett- tették hozzá.

A ZeUK bizonyíték hiányában megszüntette az eljárást a vegyipari parkot üzemeltető Currenta munkatársaival szemben, miután megállapították, hogy a hulladék átvételéért és tárolásáért felelős dolgozók a rendelkezésükre bocsátott adatok és dokumentumok alapján nem tudhatták, hogy a hulladék veszélyes tulajdonsággal rendelkezik.

A nyomozás ugyanakkor tovább folytatódik a dán hulladéktermelő vállalatnál és egy hamburgi közvetítő cégnél. Az ügyészség szerint először azt szükséges tisztázni, hogy az érintettek elmulasztották-e tájékoztatni az üzemeltetőt a hulladék veszélyes tulajdonságáról.

(MTI)