Külföld :: 2026. július 21. 07:16 ::

Tokió szerint Kína éleslövészeti gyakorlatot hajtott végre japán vizeken

Egy kínai hajó éleslövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági övezetében egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében - közölte kedden a japán védelmi minisztérium.

Kihara Minoru kormányszóvivő tájékoztatása szerint az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat.

A Lujang-osztályú rombolót az Okinotori-szigettől - Japán legdélibb területétől - 180 kilométerre délnyugatra észlelték vasárnap.

Ugyanezen a napon hajnali 2 óra körül Tokió egy négy hajóból álló flottát - három kínai hajót és egy orosz haditengerészeti fregattot - észlelt a szigettől 330 kilométerre délnyugatra, miközben azok északkelet felé tartottak.

Amikor a lőgyakorlat megkezdődött, az orosz fregatt is a közelben tartózkodott - közölte a japán állami NHK tévécsatorna.

Az éles lőgyakorlat arra késztette Tokiót, hogy saját hadihajóit és harci repülőgépeit mozgósítsa a helyzet figyelemmel kísérése és nyomon követése érdekében - nyilatkozta Kihara. Hozzátette: "továbbra is aggodalommal fogjuk figyelemmel kísérni a kínai és orosz hajók tevékenységét az országunkat körülvevő vizeken".

A kínai-japán kapcsolatok azt követően váltak különösen feszültté, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavaly novemberben azt sugallta, Tokió katonai beavatkozást is fontolóra vehet, ha Kína megtámadná Tajvant.

Peking elítélte ezeket a kijelentéseket, felszólította polgárait, hogy kerüljék a Japánba utazást, és szigorította az egyes japán vállalatokra vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat.

(MTI)