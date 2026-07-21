Külföld :: 2026. július 21. 08:50 ::

Az amerikai elnök 50 százalékos új importvámot vet ki számos kanadai termékre

A Fehér Ház hétfőn bejelentette, hogy 50 százalékos vámot vet ki számos kanadai importcikkre. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint a vámok körülbelül 20 milliárd dollár értékű kanadai importra vonatkoznak, beleértve olyan termékeket, mint a kanadai alkohol, tejtermékek és mezőgazdasági termékek, valamint bútor, papír, hokiütők, továbbá cement, ruházati és textiltermékek.

A vámok augusztus 19-én lépnek hatályba, 30 nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök aláírta a döntést.

A Fehér Ház közleménye szerint a lépés nem más, mint válasz arra, hogy Kanada "megtorló és diszkriminatív" intézkedéseket hozott Donald Trump amerikai elnök korábbi vámtarifáira válaszul. A dokumentum úgy fogalmaz, hogy "az elmúlt másfél évben mindössze két ország döntött úgy, hogy megtorolja Trump elnök vámtarifáit, ahelyett, hogy megállapodást kötne az Egyesült Államokkal: a Kínai Népköztársaság és Kanada."

A washingtoni bejelentésre reagálva Mark Carney kanadai miniszterelnök az X-en kiadott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Kanada "készen áll intenzíven együttműködni az Egyesült Államokkal a fennálló kérdések megoldásában polgáraink kölcsönös előnyére". Hozzátette, hogy a kereskedelmi vita költségeket okozott a családoknak, különösen az Egyesült Államokban.

A vámok a két szomszéd közötti régóta húzódó kereskedelmi vita legújabb eszkalációját jelzik. Donald Trump többször is azzal vádolta Kanadát és más kereskedelmi partnereit, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak. Kanada eközben arra hivatkozik, hogy a vámok sértik az országok szabadkereskedelmi megállapodását.

(MTI)