Anyaország :: 2026. július 21. 15:47 ::

Bujdosó: nincs még új államfőjelöltje a Tiszának

A Tisza párt parlamenti frakciójának még nincs új államfőjelöltje, a képviselőcsoport a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, folyamatosan jönnek az ajánlások, amiket meg fognak vitatni - mondta kedden a parlamentben újságíróknak Bujdosó Andrea.

A Tisza frakcióvezetője közölte: ez egy hosszabb folyamat lesz, most "alaposabban egyeztetnünk kell". Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló, pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. A politikus lehetséges neveket azonban nem akart mondani.

Egy Polgár Juditról szóló kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sajnálják, hogy a sakkozó nem fogadta el a felkérést, de tiszteletben tartják a döntést. Egy másik kérdésre felelve kiemelte, hogy a frakcióval megbeszélték a hozzájuk érkezett jelöléseket, és Polgár Juditot kiváló jelöltnek tartották. Az az ő döntése volt, hogy miért nem vállalta, azonban ez a döntés erős jellemre vall, és még jobban alátámasztja, hogy Polgár Judit mennyire kiváló, alázatos személyiség, és valószínűleg nagyon jó köztársasági elnök lett volna ebben az átmeneti időszakban - jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy a miniszterelnök egy személyben döntött-e Polgár Judit jelöléséről azt felelte, hogy nem volt döntés, "annyi volt, hogy megkérdezi" Polgár Juditot, hogy vállalja-e felkérést. Hangsúlyozta, hétfőn megvitatták a frakcióban a kérdést, és mindenki Polgár Juditot tartotta a legalkalmasabbnak a jelöltek közül.

Érdeklődtek nála arról is, hogy hiba volt-e a társadalmi konzultáció elmaradása, amire azt felelte, hogy erre most lesz lehetőség. Hozzátette, úgy gondolja, hogy köztársasági elnököt még soha ilyen demokratikus módon nem választottak, mert korábban "mindig kijelölve lettek a hatalom által".

(MTI)