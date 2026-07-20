Publicisztika, Anyaország :: 2026. július 20. 18:15 ::

Vezércsellel mattolnák Magyarországot

Történt pedig, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter bukott ex-férjét meghívták a budapesti amerikai nagykövetség függetlenség napi bulijára a Várkert Bazárba, amit a kis főnépbiztos mindannyiunk szerencséjére nem változtatott Ötkert Bazárrá, szóval mindenkinek szerencsésen megmaradt a mobiltelefonja. Ha már ott járt, egészen véletlenül összefutott minden idők legjobb női sakkozójával, Polgár Judittal, és ha már tisztára véletlenül így alakult ez amerikai nagykövetség buliján, akkor sakkozott is vele egy rövidet, mint írta, Rubik Ernővel az oldalán.



Fotó: Facebook

A teljesen véletlen és borzasztóan spontán esetről Szentgyörgyi Szilárd nyelvtudós, a Pannon Egyetem professzora közölt képet a Facebook-oldalán ezzel a hozzáfűzéssel: „Polgár Judit sakk-királynő éppen rommá veri Magyar Péter miniszterelnököt sakkban, miközben Rubik Ernő feltaláló őket figyelve forgat valamit a fejében a U.S. Embassy Budapest függetlenség napi Freedom 250 fogadásán”.

Szóval a jeles feltaláló forgatott valamit a fejében. Vajon mit? Nem tudjuk, az viszont tény, hogy tizenhét ismert ember (Antall György, a néhai miniszterelnök fia, Baán László, a Liget Budapest program volt kormánybiztosa, Barabási Albert-László fizikus, a hálózatelmélet atyja, Kapu Tibor űrbiztos, Kelemen Barnabás brácsaművész, Kepes András író, újságíró, Kokas Katalin brácsaművész, Kulka János színművész, Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Mácsai Pál színművész, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, a Sportolók Digitális Polgári Kör tagja, Parti Nagy Lajos író, Peták István farmakológus, Rubik Ernő feltaláló, Tóth Krisztina költő és Závada Pál író) levelet írt Forsthoffer Ágnes átmeneti házelnök néninek, amiben az események meglepő és véletlen egybeesésének köszönhetően Polgár Juditot javasolják köztársasági elnöknek, mint olyasvalakit, aki megtestesíti a nemzet egységét ezekben a történelmi időkben, ésatöbbi, ésatöbbi, blablabla.

Mármost a tizenhetek masszív többsége feketeöves libsi, az örök történelmi SZDSZ elszánt harcosa. Néhányan meg ezek szerint a hasznos hülye szerepébe szorultak, ami sajnálatos. Persze értjük mi az árokbetemetés kétségtelenül nagyszerű, ámde önsorsrontásig naiv álmát, de ez libsi értelmezésben kizárólag úgy képzelhető el, hogy az árokba lökik, netán lövik a keresztény-nemzeti oldalt, majd földet hánynak rá, és jól betemetik. Így megy ez 1789 óta.

Ezek után csak természetes, hogy az áprilisban külföldi érdekből puccsal hatalomra juttatott gyarmati adminisztráció kis főnépbiztosa bejelentette, hogy Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek.

Lám, mik kerekedhetnek ki egy teljesen spontán és tisztára véletlen találkozásból, na pláne, ha az az amerikai nagykövetség buliján esik meg!

Apró szépséghiba, hogy Sulyok Tamás fenyegetésekkel és nyílt jogtiprással történt erőszakos eltakarítása után a globalista rezsimnek és a köztársasági elnöki sarzsinak sincs már semmiféle legitimitása, és aki ebben részt vesz, az minden erkölcsi tőkéjét megsemmisíti.

Emellett lényegtelen, hogy a zseniális sakknagymesternek semmiféle jogi és politikai tapasztalata nincs, márpedig ez számos tényező – mondjuk a törvényesség – mellett elengedhetetlen feltétele e poszt betöltésének.

De hát rendszert váltottunk – hogy mi is ez rendszer pontosan, az még zavaros, azt tudjuk, hogy nem szuverén magyar jogállam.

Ilyenkor bármi megeshet.

Az is, hogy Polgár Judit fölkérésének nem bármiféle relevanciája van, hanem oka. A Mazsihisz mindenesetre örülne, ha Polgár Judit lenne az úgynevezett államfő, a szervezet közlése szerint „Polgár Judit számára a zsidóság elsősorban nem a vallás gyakorlását jelenti, hanem a családi emlékezetet, a soá fájdalmas örökségét, valamint a zsidó néphez és Izraelhez való, mély kötődést. Miként ő maga büszkén vállalja származását, a magyar zsidó közösségek is büszkék rá”.

Épül az új, immár nagyon polgári Magyarország, a gyalogok csak néznek…

Ágoston Balázs - Demokrata

"A mélyállam dolgozik, a többi szemfényvesztés"

Hont Andrásnak is feltűntek a "véletlen egybeesések":

Polgár Judit jelöléséről érdemben is. Karaktere és karrierje is teljesen alkalmassá teszi az államfői szerepre, és hihető róla, hogy megfelel annak a népmesei blődségnek, mely szerint kifejezi a nemzet egységét. Megjegyzés: a nemzetnek nincs egysége, kifejezni sem lehet, inkább valami minimális nemzeti konszenzusról beszélhetnénk, aminek megtestesítésére - ismétlem - teljesen alkalmas. Lenne.

Az első gond, hogy politikai nézetei - szemben, mondjuk Kaszparovval vagy a néhai Bobby Fischerrel - nem ismertek. Ez így üres marketing, ahogy Novák Katalin kijelölése is az volt, s lám mi lett belőle. Nem azért, mert aláírt egy kérvényt (fönntartom: egy bűnsegéd mellékbüntetéséről volt szó - pontosan a választásokig, azóta csönd, és ki az a Zsolti bácsi?), hanem mert politikailag fogyott el körülötte a levegő - a saját hátországában is. A köztársasági elnökség viszont - még ha döntően protokolláris is - politikai szerep.

A második probléma: nem lehet eltekinteni attól, hogy milyen eljárással kerül az elnöki székbe. Az előző elnök eltávolítása jogi hentesmunka, súlyosan sérti az alkotmányosság értelmét és szellemiségét, valamint a szavazók egy tekintélyes részét. Akkor is, ha a sajtó, az elemzői lefety úgy viselkedik, mintha ez a választói kör nem létezne, és az új elnök, ha így lép hivatalba, szintén semmibe veszi a politikai közösségnek ezt a részét.

Ráadásul Polgár Judit nem belecsöppent ebbe a helyzetbe, egyértelmű, hogy tudott az egész tervről - minden más színjáték. Ez a harmadik baj. Nyilvánvalóan ez volt az eredeti elképzelés, és a drága miniszterelnök úr volt annyira magamutogató (bár szerénységétől mi sem áll távolabb!), hogy ő leplezze le a hadműveletet, amikor július 3-án posztolta Polgárral közös sakkozós fotóját.

A kérdés most már csak az, hogy mindez kinek a terve volt. A fotó ugyanis az amerikai nagykövetség fogadásán készült, és a Polgár Juditot elnöknek javasoló levél aláírói nem a Tisza-körből kerültek ki és nem is a szokott ballib aláíró-értelmiségből, bár a lista Závada Pállal ér véget, ahogy általában az elmúlt 25 év petíciói. Viszont a levelet jegyzők között ott található az a Rubik Ernő, aki a fotón is szerepel.

No, de az amcsik most nálunk Trump irányvonalát követik, nem? Ugyan. Tavaly kaptam egy megkeresést az amerikai követségtől “egy informális, bemutatkozó kávézásra”. Nem szoktam ilyeneket elfogadni, több tucat hasonlót hárítottam az elmúlt években, de most kíváncsi voltam az elnökváltás és Pressman utáni helyzetre, tehát azt feleltem, hogy rendben. Majd semmi. Hetek múlva kaptam egy újabb e-mailt egy követségi címről, amelyben azt írta a munkatárs, hogy a helyzet “képlékeny”, majd keresnek. Nem kerestek, viszont idén látom az O1g-szájhős ismerőseim posztjait: mindegyik ott tolongott a szendvicsek körül.

A mélyállam dolgozik, a többi szemfényvesztés. Abszolút filmszínház.