Külföld :: 2026. július 21. 14:59 ::

A mesterséges intelligencia iránti kereslet tovább hajtja Tajvan exportját

A mesterséges intelligencia térnyerése nyomán továbbra is rendkívül erős a kereslet a tajvani félvezetők iránt, az exportőrök jelentős rendelésállománnyal vágnak neki az év második felének - közölte kedden a tajvani gazdasági minisztérium.

A tárca adatai szerint az exportmegrendelések értéke júniusban éves összevetésben 59,4 százalékkal, 95,26 milliárd dollárra emelkedett. Ez sorozatban a 17. havi növekedés, és meghaladta a piaci várakozásokat.

A minisztérium szerint a bővülést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazások, a nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek és a felhőszolgáltatások iránti erős kereslet táplálta. A távközlési termékekre érkező megrendelések értéke 81,9 százalékkal, az elektronikai termékeké 79,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Földrajzi bontásban az Egyesült Államokból érkező megrendelések 83,6 százalékkal, az európaiak 53,9 százalékkal, a kínaiak 37,2 százalékkal, a japánok 37,9 százalékkal bővültek.

A minisztérium ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a geopolitikai feszültségek és a globális kereskedelempolitika alakulása továbbra is bizonytalansági tényező. Júliusra 54,5-57,8 százalék közötti éves növekedést várnak az exportmegrendelésekben.

A világ legnagyobb chipgyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) és más tajvani vállalatok rendelésállományát a technológiai termékek iránti globális kereslet fontos előrejelző mutatójának tekintik.

A tajvani állami statisztikai hivatal előrejelzése szerint a sziget gazdasága 2026-ban 9,64 százalékkal növekedhet, ami 16 éve a legerőteljesebb bővülés lenne. Ennél gyorsabb növekedést legutóbb 2010-ben mértek, amikor a bruttó hazai termék 10,25 százalékkal emelkedett a globális pénzügyi válság utáni fellendülés idején.

(MTI)