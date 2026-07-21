Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 21. 11:35 ::

Lefelé a lejtőn: barna-fehér betörőpárost fogtak Nyíregyházán

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 19 éves L. D. és a 25 éves T. M. ellen. Az adatok szerint a két fiatal július 16-án éjszaka egy családi ház előtt nyitva hagyott autóból megszerezte a garázskapu távirányítóját, amellyel bejutottak a házba, azonban a tulajdonosok felébredtek, és megzavarták őket.

A két tolvaj elmenekült a zsákmány egy részével, azonban a sértett bejelentése után néhány órával a rendőrök elkapták őket.

Az alapos felderítőmunka eredményeként az is kiderült, hogy a két helyi férfi az elmúlt napokban legalább tíz esetben tört be, illetve követett el vagyon elleni bűncselekményeket Nyíregyházán.

A nyomozók lopás megalapozott gyanújával hallgatták ki és vették őrizetbe L. D.-t és T. M.-et, majd kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - közölték a Police.hu-n.