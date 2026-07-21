Anyaország :: 2026. július 21. 14:18 ::

Havasi: megjelent az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel.



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Havasi Bertalan a közleményében azt írta: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. "Az önkényuralom a mai napon szintet lépett" - értékelt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz "jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet".

Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál, és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

Magyar Péter: várjuk az ügyészségi tájékoztatót a Fidesznél történt házkutatás ügyében

A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót! - írta Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán.

A kormányfő a bejegyzéshez fűzött hozzászólásban hozzátette: várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak, és mit foglaltak le.

Frissítés: az NKA-botrány miatt vonult ki az ügyészség a Fidesz egyik központjába

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu megkeresésére cáfolta, hogy a nyomozó ügyészség a jelzett eljárási cselekményeket folytatná.

Közben a lap megtudta, hogy nem a nyomozó ügyészek, hanem a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség által folytatott Nemzeti Kulturális Alappal kapcsolatos botrányról van szó.

Bodó Marianna, a főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésükre azt felelte:

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség folytat nyomozást az NKA ügyben hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyó ügyben. Ezen eljárás során került sor a kérdésben említett eljárási cselekményekre. Erről azonban az eljárás érdekei miatt részletesebb tájékoztatás nem adható.

Ebben az ügyben tartóztatták le mások mellett Bús Balázst. Óbuda volt fideszes polgármesterének 30 napos letartóztatását még júniusban rendelte el a bíróság. Bús az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt. Posztjáról körülbelül egy időben mondott le azzal, hogy kitört a botrány a választás előtt fideszes körökben kiosztott 17 milliárd forintnyi "kulturális" támogatás miatt.

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