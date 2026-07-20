Anyaország :: 2026. július 20. 21:56 ::

27 embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait péntek és vasárnap között 18 alkalommal riasztották, 27 embert kellett kimenteniük a Balatonból - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

Azt írták, a vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott SUP-osoknak, szörfdeszkásoknak, valamint homokpadra futott, felborult vagy műszaki hibás vitorlások utasainak segítettek, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre.

Egy 50 éves férfi a viharjelzés ellenére matraccal ment fürdeni és elsodródott, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, változékony időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével) - olvasható a közleményben.

(MTI)