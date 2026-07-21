Anyaország :: 2026. július 21. 08:21 ::

A Polgár Judit felkérésével kapcsolatban kialakított "méltatlan szituáció" után szerencsére már Bárándy Péter sem szeretne elnök lenni

Bárándy Péter hétfőn este az ATV műsorában járt, ahol többek között természetesen az a téma is előkerült, hogy vállalná-e a köztársasági elnöki tisztséget. Mindez azok után került be a szóbeszédbe, hogy az Ügyvédkör a Medgyessy-kormány igazságügyi miniszterét jelölte az államfői posztra, ám Magyar Péter miniszterelnök határozottan jelezte, óellenzéki nevek még csak fel sem vetődhetnek.

„Amikor ez az ügyvédkör először nominált, akkor az lett volna a válaszom, hogy minden további nélkül, igen. Ami azóta történt a köztársasági elnöki jelölés előkészítésével, az a méltatlan szituáció, amit kialakítottak, ez már meggondolandóvá teszi az igent” – fogalmazott Bárándy Péter.

A korábbi igazságügyi miniszter arra is kitért, hogy az óellenzéki szóhasználat is erősen vitatható jelenség, sőt az sem feltétlenül helyes, ha mindezt a régi ellenzéki pártokra érti. Kiemelte, ez a helyzet arra is rávilágított, hogy ezt a kifejezést akár a társadalmi és civil ellenzéki megnyilvánulású személyekre is érti. Úgy véli, ebből az következik, hogy csak olyan embereket fogad el, akik korábban a Fidesz mellett álltak.

Igen, ez sértő. Nem rugaszkodom el nagyon a földtől, ha azt mondom, hogy arra a nagy tömegű választó közönségre nézve is sértő, aki már a bizonyos általam megjelölt dátum előtt [2024 márciusa – a szerk.] is a Fidesz ellen foglalt állást és a Fidesszel szemben szavazott – hangsúlyozta.

(Index)