Anyaország, Sport :: 2026. július 21. 11:56 ::

Nyomozás indult a 25 milliárdba került, de soha meg nem épült Fradiváros ügyében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a Fradiváros-projekt ügyében – írja az Index. A lap tájékoztatása szerint a hatóság korábban feljelentés-kiegészítést rendelt el, amelynek lezárulta után döntött a nyomozás megkezdéséről.

A projekt keretében az FTC 2016-ban és 2017-ben összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott egy, a régi Építők-sporttelep helyére tervezett sportkomplexum megvalósítására. A kabinet 2022-ben határozatba foglalta: a rendelkezésre álló pénzösszeg úgynevezett működési támogatásra – alighanem fizetésekre – is fordítható.

A tervezett létesítmény végül nem épült fel. A vita középpontjában az áll, hogy miként használták fel a beruházásra biztosított állami támogatást, illetve megfeleltek-e az elszámolások a jogszabályi és támogatási követelményeknek.

Az ügy előzménye, hogy egy FTC-szurkoló beadvánnyal fordult az Állami Számvevőszékhez, amely végül a rendőrséghez továbbította az anyagot, hűtlen kezelés gyanúját felvetve.

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár korábban arról beszélt, hogy a kulcskérdés az lehet, pontosan mit tekintenek működési költségnek, és mennyiben felelnek meg ennek az FTC elszámolásai.

Kubatov Gábor FTC-elnök úgy nyilatkozott, hogy a Fradivárosra kapott támogatás „minden fillérje a Ferencvárosban van”, és a klub a támogatást a számára biztosított feltételek szerint használta fel.

A rendőrség egyelőre a nyomozás megindítását erősítette meg, további részleteket nem közölt az eljárásról.

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