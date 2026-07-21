Külföld, Háború :: 2026. július 21. 10:18 ::

Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken

Cseppfolyósított gázt szállító, libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás keddre virradó éjszaka a Fekete-tenger romániai vizein, 20 mérföldnyire a parttól - közölte Facebook-oldalán Nicusor Dan román államfő.

A román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) két hajója a teljes legénységet kimenekítette, közöttük három égési sérüléseket szenvedett tengerészt.

Az elnök szerint a súlyos incidens az Oroszország által Ukrajna ellen indított illegális agresszív háborúval hozható összefüggésbe. A román hatóságok megkezdték a vizsgálatot a felelősség megállapítása, az okok és körülmények tisztázása érdekében.

(MTI)